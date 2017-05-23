HTC Desire 10 pro Türkiye'de satışa sunuldu

HTC, Desire 10 pro modeliyle, Desire serisinin en iyi modelini sunuyor. Bir amiral gemisi telefondan beklenen tüm özelliklere sahip olan HTC Desire 10 pro, ödüllü HTC 10’dan esinlenen zarif ve metalik hatlarıyla dikkat çekici bir tasarıma sahip.

5,5 inç Full HD (1080p) ekrana sahip HTC Desire 10 pro’da, geniş açılı resimler çeken yepyeni Selfie Panorama modu, ultra hızlı parmak izi sensörü gibi üst segment özelliklerin yanı sıra işlemcisi ile ön plana çıkıyor.

Sekiz çekirdekli işlemciye sahip HTC Desire 10 pro, 3 GB RAM'i ve 32GB depolama alanıyla kullanıcılarına yeterli alanı sağlarken 2TB’ye kadar genişletilebilir SD kart desteği sunuyor.

HTC Desire 10 pro’nun Akıllı Elektronik İmaj Sabitleme (Electronic Image Stabilization), DSLR benzeri manuel kontrol, lazer otomatik odaklama (Laser Auto-Focus) ve Auto HDR gibi üstün çözümler sunan 20 megapiksel ana kamerasıyla her anı en net haliyle yakalayabilirsiniz.

Mümkün olan en iyi selfie deneyimini sağlayacak şekilde tasarlanan Desire 10 pro, 13 megapiksellik selfie kamerasına ve tek seferde daha fazla kişiyi aynı kareye sığdırabilmeniz için yeni bir Selfie Panorama moduna sahip.

HTC Desire 10 pro, 2.199 TL fiyat ile Türk Telekom satış noktalarında satılacak.