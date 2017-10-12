HTC kâra geçti

Google'a Pixel 2 sevkiyatı sayesinde HTC, Eylül ayında (215 milyon dolara denk) 6.51 milyar Yeni Tayvan Doları geliri elde ettiğini açıkladı. Bu, HTC tarafından Ağustos ayı için bildirilen, 3 Milyar Yeni Tayvan Doları’na (% 99.2 milyon ABD doları karşılığı) göre % 117'lik bir kâr oldu. Google’ın akıllı telefonlarından Pixel 2 XL'i LG üretirken, HTC, Pixel 2'den sorumlu oldu. Geçen yıl hem Pixel hem de Pixel XL HTC tarafından üretilmişti.



Bu yıl Pixel'in yalnızca birini ürettiği için HTC'nin Eylül 2017'deki gelirlerinin bir önceki yıla göre % 30'un altına düşmesi şaşırtıcı değil. Yine de, HTC'nin, HTC U11 amiral gemisinin popülaritesini artıracak yeni bir telefon üzerinde çalıştığı söyleniyor. HTC U11 Plus'ın 18:9 olan kenardan kenara ekran özelliği ile gelmesi bekleniyor. Bu, telefonun LG V30, Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8+ ile rakip haline getirecektir. HTC, tüm yıl boyunca 46.3 milyar Yeni Tayvan Doları (1.4 milyar ABD Doları) geliri elde etti. Bu, yıllık bazda % 17'lik bir düşüş oluyor.



HTC, geçen yılın gelirindeki düşüşe rağmen yakında daha iyi bir mali pozisyona gelecek. Şirket, Google ile yapılan anlaşma sayesinde yıl sonunda 1,2 milyar dolar alacak. Buna ek olarak, birçoğu Pixel akıllı telefon üretiminde yer alan bir dizi HTC çalışanı, anlaşmanın bir parçası olarak Google'a geçiyor.