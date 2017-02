HTC One M9 için Android 7.0 Nougat Türkiye'de! HTC One M9 için Android 7.0 Nougat güncellemesi Türkiye'de dağıtıma sunuldu! HTC One M9 için Android 7.0 Nougat güncellemesi ile cihazın performansı artıyor!

Teknoloji Mobil HTC One M9 için Android 7.0 Nougat Türkiye'de! 03/02/2017 10:40 HTC'nin 2015 yılında satışa sunmuş olduğu One M9 için Android 7.0 Nougat güncellemesi yayınlandı. Diğer firmalar amiral gemisi modellerine Android 7.0 güncellemesini veremezken, HTC'nin One M9'a bu güncellemeyi sunması geniş yankı uyandırdı. 5.0 inç büyüklüğünde Full HD ekrana, Snapdragon 810 yonga setine, 3 GB RAM'e, 20 Megapiksel arka ve 4 Megapiksel ön kameraya sahip olan HTC One M9, Android 7.0 Nougat güncellemesi ile performans ve stabilite açısından kullanıcılarının yüzünü güldürüyor. HTC One M9 için Android 7.0 Nougat Türkiye'de! HTC ürün ve servis yöneticisi Graham Wheeler, One M9 için Android 7.0 Nougat güncellemesinin ilk etapta, Avrupa, Türkiye ve Güney Afrika ülkelerine sunulacağını söylüyor. Kademe kademe sunulacak olan One M9 için Android 7.0 Nougat güncellemesinin gelip gelmediğini cihazın ayarlar bölümünden denetleyebilirsiniz.