HTC One X10'un görüntüsü, özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Aralık 2016'da gelen söylentiler, HTC'nin geçen yıl tanıttığı HTC One X9'un halefi üzerinde çalıştığı yönündeydi. Ayrıca, popüler sızıntı kaynağı Evan Blass, akıllı telefonun bu yılın ilk çeyreğine kadar serbest bırakılacağını iddia etti. Bu sızıntılar, iddia edilen HTC One X10 akıllı telefonun gayri resmi görüntülerini de içeriyor. Spekülasyonlara göre HTC One X10, 27 Şubat'ta düzenlenecek olan MWC 2017 etkinliğinde ilan edilebilir.

HTC One X10'un sızdırılmış bir görüntüsü Çin sosyal sitesi Weibo üzerinden sızdırıldı. Yeni fotoğraf, ekranda koruyucu bir etiket bulunan akıllı telefonu gösteriyor.

Akıllı telefonun sızdırılmış fotoğrafı, Nexus 6P'ye biraz benzediğini ve tam metal tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Akıllı telefonun arka yüzünde bir parmak izi tarayıcı var. Selefi X9, parmak izi okuyucu içermiyordu. Akıllı telefonun ekranın altında kapasitif Ana Sayfa düğmeleri özelliği görünüyor.

HTC One X10, 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlüğünü desteklemesi beklenen 5,5 inç ekrana sahip olacak şekilde tasarlandı. Önceki söylentilerin belirttiği gibi, orta menzilli akıllı telefonun MediaTek MT6755 yongaseti ile güçlendirildiği söyleniyor. Bu yongaseti,1,9 GHz ve Mali-T860 grafiklerde çalışan 64 bitlik sekiz çekirdekli işlemci içeriyor.

Söylentilere göre HTC One X10'un MediaTek yonga seti 3 GB RAM ile birleştirilecek. 32GB dahili belleğe sahip olacak olan telefon, microSD kart yuvası ile donatılmış. Android 7.0 Nougat OS ile gelmesi bekleniyor.

HTC One X10, OIS özellikli 16 megapiksellik arka kamera birlikte geliyor. 8 megapiksel çözünürlüğüne sahip bir ön kamera içermesi öngörülüyor. Akıllı telefonun 3,000 mAh pile sahip olması bekleniyor.

HTC U Ultra ve HTC U Play akıllı telefonlar Tayvanlı teknoloji devi tarafından önceki ay açıklandı. Muhtemelen şirketin HTC One X10'u duyurmak için MWC 2017 platformunu kullanacak. Telefonun 288 dolar fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

HTC'nin bu yıl, altı ila yedi akıllı telefonu piyasaya süreceği söyleniyor. Tayvanlı akıllı telefon üreticisi ayrıca, muhtemelen bu yılın ikinci çeyreğinde tanıtılacak olan HTC 11 amiral gemisi üzerinde çalışıyor.