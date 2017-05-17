HTC U 11 duvar kağıtları

HTC U 11'in duvar kağıtlarını kendi telefonunuzda kullanın!

17/05/2017 14:35

HTC, dün yeni amiral gemisi akıllı telefonu HTC U 11’i resmen ilan etti. Şirket, yeni amiral gemisi ile mobil kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Telefon, diğer amiral gemisi modellerde olmayan, telefonu elinizde sıkınca işlev gören yeni bir özellik ile geliyor.

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HTC U 11’in duvar kağıtları indirmeye sunuldu. Telefonun duvar kağıtlarına geçmeden önce özelliklerine bir göz atalım.

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Aşağıda ve sonraki sayfalarda HTC U 11’in duvar kağıtlarını inceleyip beğendiklerinizi telefonunuzda kullanabilirsiniz.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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