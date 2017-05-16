HTC, bugün düzenlediği etkinlikte yeni amiral gemisi modeli HTC U 11'i tanıttı. HTC U 11'i üst düzey teknik özellikleri ile bomba gibi bir geri dönüş yapan HTC, bu yıl rakiplerine ciddi anlamda kafa tutacak gibi görünüyor. Peki, HTC U 11'in özellikleri neler? HTC U 11 ile Galaxy S8 karşılaştırmamızda hem HTC U 11 özelliklerine değiniyor hem de Android cephesinin en iddialı telefonu Galaxy S8 ile karşılaştırıyoruz.
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HTC U 11 ile Galaxy S8 karşılaştırması
Donanım
HTC U 11, Qualcomm'un en yeni işlemcisi 2.45 GHz hızında çalışan Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alıyor. HTC U 11'in grafik biriminde ise Adreno 540 yer alıyor. 64 GB depolama alanlı sürümü 4 GB RAM ile satışa sunulacak olan HTC U 11'in, 128 GB depolama alanlı sürümü ise 6 GB RAM ile çıkışını gerçekleştirecek.
Galaxy S8 de gücünü Snapdragon 835 yonga setinden alıyor. Adreno 540 grafik birimi ve 4 GB RAM de Galaxy S8 modelinde yer alıyor. Her iki telefonun da teknik özellikler bakımından birbiri ile RAM dışında aynı olduğunu söyleyebiliriz.
HTC U 11 görselleri için tıklayın
Ancak performansta fark yaratacak olan cihazların kullanmış olduğu arabirim olacak. HTC, U 11 modelinde geliştirilmiş Sense arabirimine yer veriyor. Samsung da Galaxy S8 modelinde Samsung Experience adını verdiği performansı ile ön plana çıkan bir arabirim kulllanıyor.
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Efsane geri döndü
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