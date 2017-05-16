HTC, bugün düzenlediği etkinlikte yeni amiral gemisi modeli HTC U 11'i tanıttı. HTC U 11'i üst düzey teknik özellikleri ile bomba gibi bir geri dönüş yapan HTC, bu yıl rakiplerine ciddi anlamda kafa tutacak gibi görünüyor. Peki, HTC U 11'in özellikleri neler? HTC U 11 ile Galaxy S8 karşılaştırmamızda hem HTC U 11 özelliklerine değiniyor hem de Android cephesinin en iddialı telefonu Galaxy S8 ile karşılaştırıyoruz.

HTC U 11 ile Galaxy S8 karşılaştırması

Donanım

HTC U 11, Qualcomm'un en yeni işlemcisi 2.45 GHz hızında çalışan Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alıyor. HTC U 11'in grafik biriminde ise Adreno 540 yer alıyor. 64 GB depolama alanlı sürümü 4 GB RAM ile satışa sunulacak olan HTC U 11'in, 128 GB depolama alanlı sürümü ise 6 GB RAM ile çıkışını gerçekleştirecek.

Galaxy S8 de gücünü Snapdragon 835 yonga setinden alıyor. Adreno 540 grafik birimi ve 4 GB RAM de Galaxy S8 modelinde yer alıyor. Her iki telefonun da teknik özellikler bakımından birbiri ile RAM dışında aynı olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak performansta fark yaratacak olan cihazların kullanmış olduğu arabirim olacak. HTC, U 11 modelinde geliştirilmiş Sense arabirimine yer veriyor. Samsung da Galaxy S8 modelinde Samsung Experience adını verdiği performansı ile ön plana çıkan bir arabirim kulllanıyor.