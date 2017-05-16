HTC U 11 resmen tanıtıldı! HTC U 11 ön inceleme!

HTC U 11 resmen tanıtıldı! İşte HTC U 11'in tüm özellikleri çıkış tarihi ve fiyatı!

16/05/2017 11:12

Tayvanlı üretici HTC, bir süredir sızıntılar ile haberlere konu olan amiral gemisi akıllı telefonu HTC U 11’i resmen ilan etti. HTC U 11, seleflerine göre yenilikçi tasarım ve özelliklerle geldi.

Farkında olduğunuz gibi, One hattı ve M hattı artık yok ve HTC U 11, bu yılın başında tanıtılan U Ultra'nın ve U Play'in yeni ürün yelpazesini tamamlamak için karşımızda. Su geçirmez HTC U 11, önceki U serisi akıllı telefonlara çok benzer bir estetikle birlikte geliyor. Arka kısım hafif kavisli cam tasarımı oldukça parlak bir görünüme sahip.

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HTC, U 11'de Qualcomm Snapdragon 835 yongasetini kullandı ve bu özellik sadece üstün performansa izin vermiyor, aynı zamanda "dual wake words" denen bir özellik sunuyor.  Bunun anlamı, telefon her iki ses asistanıyla çalışabileceği için, hem "OK Google" hem de "Alexa" yı dinleyeceği anlamına geliyor. U 11'in yalnızca Google Assistant destek alacağı ancak, Alexa'nın ABD, İngiltere ve Almanya'da cihazın resmi olarak piyasaya sürülmesinden sonra 30 gün içinde gelmesi sözü verildi.

HTC U11'in teknik özelliklerine bir göz atalım:

İşletim sistemi
 Android 7.1 Nougat
Boyutlar, Ağırlık 153.9 x 75.9 x 7.9 mm, 169 g
Ekran 5,5 inç, Quad HD Süper LCD 5 (2560 x 1440)
İşlemci Qualcomm Snapdragon 835
Veri deposu 4 GB (bazı Asya ülkelerinde 6 GB)
Kameralar Arka: Çift Piksel 12MP OIS (F1.7) 
Ön: 16MP (F1.7)
Depolama 64 GB (bazı Asya ülkelerinde 128 GB)
Pil 3000 mAh
Özel özellikler IP67 sertifikalı, Edge Sense

HTC U 11'in en önemli özelliği, sıkıştırmak: telefonun iki yanındaki basınca duyarlı sensörler sayesinde, belirli bir işlemi harekete geçirmek için telefonu "sıkıştırabilirsiniz". Edge Sense adı verilen bu özellik bir akıllı telefonda ilk olacak.

Sonraki sayfalarda telefonun ayrıntılı özelliklerini ve görsellerini inceleyebilirsiniz.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

    YORUMLAR

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    • HTC U 11 resmen tanıtıldı! HTC U 11 ön inceleme!

      Bazı yerleri kopyala yapıştır mı yapılmış bu yazının anlayamadım zira bazı anlatımlar oldukça düzgünken bazılarında anlatım bozuklukları var!

      Misafir Bugün 11:59 Salı (0) (0)
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    • HTC U 11 resmen tanıtıldı! HTC U 11 ön inceleme!

      Kamera da 90 puan almış en yüksek u11

      Misafir Bugün 11:15 Salı (1) (0)
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    • HTC U 11 resmen tanıtıldı! HTC U 11 ön inceleme!

      Sitede iki haberden biri HTC bu ne

      Misafir Bugün 11:15 Salı (0) (1)
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    • HTC U 11 resmen tanıtıldı! HTC U 11 ön inceleme!

      efsane olmuş

      Misafir Bugün 10:40 Salı (3) (0)
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