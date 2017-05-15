HTC U 11 tanıtılmadan videosu yayınlandı

HTC, merakla beklenen U 11 premium akıllı telefonunu duyurmaya hazırlanıyor ve yeni cihazla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. YouTuber VenyaWay, akıllı telefonu bütün görkemiyle ortaya çıkaran HTC U 11 ile ilgili bir video yayınladı.

HTC U 11, parlak, yansıtıcı arka yüzeyi ile geliyor gibi görünüyor ve HTC’nin sıradaki amiral gemisi, beyaz, açık ve koyu mavi, kırmızı ve siyah renk seçenekleri dahil olmak üzere çok çeşitli renk seçenekleri sunacak. Telefonun ön kısmında parmak izi tarayıcı entegre edilmiş fiziksel bir Ana Sayfa düğmesi bulunurken, HTC markası arka tarafta görünüyor.

Video ayrıca, yeni telefonun Edge Sense özelliğinin nasıl çalışacağını da ortaya koyuyor. Kullanıcılar, çeşitli uygulamaları başlatmak için akıllı telefonlarını sıkıştırabilecek. Edge Sense uygulaması birkaç gün önce kısaca Play Store'da listelendi ancak, HTC'nin hangi yapılandırma seçeneklerini sağlayacağı belli değildi. Video konuya ışık tutuyor ve kullanıcıların en rahat olduklarını seçmek için farklı sıkma düzeylerini ayarlayabileceklerini gösteriyor.

Kullanıcı ekranı her sıkıştırdığında, ekranda uygulama kısayolları görünmeden hemen önce bir animasyon gösterilir. Edge Sense, görüntü yakalama ve video kaydetme kapasitesine sahip olacak ve Google Assistant'ı basit bir sıkıştırma ile başlatacak.

6GB RAM ve Snapdragon 835 platformu

Dahası, yaklaşmakta olan bu akıllı telefon, alt kısmında USB Type-C bağlantı noktası ve bir hoparlör ızgarası ile birlikte geliyor ancak, 3.5mm kulaklık girişi görünmüyor. Yine de, video, HTC'nin perakende kutusunda kullanıcılara bir adaptör sağlayacağını onaylıyor.

HTC U 11, 6GB RAM ile birlikte en yeni Snapdragon 835 platformuna sahip ve kutudan Android Nougat ile çıkıyor. Hızlı şarj 3.0 desteğiyle pil kapasitesi 3,000 mAh iken, dahili depolama 64GB'a ulaşıyor. HTC U 11’de 16MP ön kamera ve 12MP sensörlü arka kamera olacağı söyleniyor. Telefon yarın ilan edilecek ve bazı raporlar, fiyatı için 662 dolar olacağını ve 19 Mayıs gibi erken bir tarihte piyasaya sürüleceğini söylüyor.

Video yayından kaldırıldı ama aşağıdave sonraki sayfalarda ekran görüntülerini inceleyebilirsiniz.

