HTC U 11'in en güçlü versiyonu Türkiye'ye gelecek mi?

HTC, yeni amiral gemisi telefonunun iki farklı versiyonunu kullanıcılara sunuyor. HTC tarafından satılan HTC U11, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı sunuyor. Ancak U11'in bir başka kilitsiz versiyonu 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile geliyor. Ancak bu versiyon resmi olarak Türkiye’de satılmayacak.
Peki HTC U11'in gelişmiş versiyonunu tam olarak nereden bulabilirsiniz? ROM geliştiricisi @ LlabTooFeR tarafından gönderilen bir tweet, telefonun daha yüksek spesifik varyasyonlarının resmi olarak satışa sunulacağı dokuz ülkeyi listeledi. Bunlar arasında Çin, Tayvan, Malezya, Singapur, Hindistan, Hong Kong, Rusya, Suudi Arabistan ve Filipinler yer alıyor. Bu bir ön liste ve zaman geçtikçe bu listeye daha fazla ülke eklenebilir.
HTC U11'in teknik özelliklerine bir göz atalım:
Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey. Takip Et @Ayse_AydogmusTüm Ayşe Aydoğmuş Haberleri
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