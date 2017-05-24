HTC U11'in kamerasından ilk gece fotoğrafları çarpıcı görünüyor

HTC'nin yeni amiral gemisi telefonu U11 büyük umutlar vaat ediyor. HTC U 11’in kamerası, bazı raporlarda şimdiye kadar bir telefonda bulunan en iyi kamera olarak adlandırdı. Peki HTC U 11, akıllı telefon kameralarının genellikle çok başarılı olmadığı gece çekimlerinde ne yapıyor?

HTC U11 Haziran başında piyasaya sürülecek ancak, telefonun 12 megapiksel arka kamerası ile gece koşullarında çekilen ilk test görüntüleri yayınlandı. Bu görüntüler oldukça etkileyici görünüyor.

Görüntüler Flickr'da Asya'daki bir kullanıcı tarafından yayınlandı. Flickr'daki resimlerin tamamını aşağıdaki kaynak bağlantısını tıklayarak inceleyebilir veya resimlerin biraz daha küçük boyutunu aşağıda ve sonraki sayfalarda hemen kontrol edebilirsiniz.

Kaynak: Flickr