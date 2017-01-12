HTC U Play resmen tanıtıldı! İşte tüm özellikleri!

HTC'nin orta menzilli akıllı telefonu HTC U Play resmen tanıtıldı. İşte HTC U Play teknik özellikleri!

12/01/2017 13:40

HTC, 2017 yılına önceki yıllara nispeten daha yüksek bir not ile başladı ve yepyeni merak uyandırıcı akıllı telefonları HTC U Ultra ve HTC U Play’i resmen ilan etti.

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HTC U Ultra gibi, HTC U Play’ın tasarımı da metal ve cam malzemeden oluşuyor. Cihazın ön ve arka kısmı camdan oluşturulurken, çerçevesi metalden yapılmış. HTC U Play, orta menzilli Helio P10 yonga seti, 3 GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor.

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2500 mAh pile sahip telefon, 16 megapiksel arka kameraya sahip telefonun ön kısmında da 16 megapiksel kamera bulunuyor.

HTC U Play genel özellikleri aşağıdaki gibi:

Ekran

1920x1080 çözünürlüklü 5.2-inç Süper LCD ekran

İşlemci

Sekiz çekirdekli 64-bit MediaTek Helio P10 işlemci

Veri deposu

3/4 GB

Depolama

32/64 GB, 2 TB'a kadar microSD kart ile genişletilebilir

Kamera

OIS, PDAF, f / 2.0 diyafram, çift tonlu  LED flaş ile 16 MP arka kamera,
16 MP'lik ön kamera

Bağlanabilirlik

Wi-Fi: 802.11 a /b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 , NFC , GPS + GLONASS USB Type-C(USB 2.0)

Pil

2,500 mAh

Yazılım

Android 7.0 Nougat

Boyutlar

145.99 x 72.9 x 3,5-7,99 mm 145 gram

Burada açıklanan özellikler U Ultra kadar yüksek değil ancak, yüksek ses kalitesi gibi küçük ekstralar ve etrafındaki sese göre kulağınız için en uygun ses koşullarını belirten USonic uyarlanabilir ses de dahil olmak üzere oldukça iyi özelliklerle geliyor.

Aşağıda telefonların yer aldığı videoyu izleyebilirsiniz.

Sonraki sayfalarda HTC U Play'a ait görselleri inceleyebilirsiniz.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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