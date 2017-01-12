HTC U Play resmen tanıtıldı! İşte tüm özellikleri!

HTC, 2017 yılına önceki yıllara nispeten daha yüksek bir not ile başladı ve yepyeni merak uyandırıcı akıllı telefonları HTC U Ultra ve HTC U Play’i resmen ilan etti.
HTC U Ultra gibi, HTC U Play’ın tasarımı da metal ve cam malzemeden oluşuyor. Cihazın ön ve arka kısmı camdan oluşturulurken, çerçevesi metalden yapılmış. HTC U Play, orta menzilli Helio P10 yonga seti, 3 GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor.
2500 mAh pile sahip telefon, 16 megapiksel arka kameraya sahip telefonun ön kısmında da 16 megapiksel kamera bulunuyor.
HTC U Play genel özellikleri aşağıdaki gibi:
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Ekran
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1920x1080 çözünürlüklü 5.2-inç Süper LCD ekran
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İşlemci
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Sekiz çekirdekli 64-bit MediaTek Helio P10 işlemci
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Veri deposu
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3/4 GB
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Depolama
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32/64 GB, 2 TB'a kadar microSD kart ile genişletilebilir
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Kamera
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OIS, PDAF, f / 2.0 diyafram, çift tonlu LED flaş ile 16 MP arka kamera,
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Bağlanabilirlik
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Wi-Fi: 802.11 a /b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 , NFC , GPS + GLONASS USB Type-C(USB 2.0)
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Pil
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2,500 mAh
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Yazılım
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Android 7.0 Nougat
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Boyutlar
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145.99 x 72.9 x 3,5-7,99 mm 145 gram
Burada açıklanan özellikler U Ultra kadar yüksek değil ancak, yüksek ses kalitesi gibi küçük ekstralar ve etrafındaki sese göre kulağınız için en uygun ses koşullarını belirten USonic uyarlanabilir ses de dahil olmak üzere oldukça iyi özelliklerle geliyor.
Aşağıda telefonların yer aldığı videoyu izleyebilirsiniz.
Sonraki sayfalarda HTC U Play'a ait görselleri inceleyebilirsiniz.
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