Safir ekranlı HTC U Ultra tanıtıldı! İşte HTC U Ultra özellikleri!

HTC'nin uzun bir süredir beklenen HTC U Ultra telefonu bugün düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. HTC U Ultra özellikleri ile üst segment bir telefon olduğunu ilk başta belli ediyor. Kişisel yaşam için tasarlandığının vurgusunun yapıldığı HTC U Ultra, özelliklerinin yanında tasarımı ile de dikkat çekiyor. Peki, HTC U Ultra özellikleri neler?

HTC U Ultra özellikleri

HTC U Ultra, 5.7 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüğünde 515 PPI değerinde safir ekrana ve 2 inç büyüklüğünde ikinci üst ekrana sahip. Bu üst ekranın çözünürlüğü ise 160x1040 olarak açıklandı.

Telefon, Qualcomm Snapdragon 821 yonga setine, 4 GB RAM'e, 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 arka, 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip. 64 GB dahili hafızaya sahip olan HTC U Ultra microSD kart desteği sayesinde 2 TB'a kadar hafıza arttırımı sunuyor.

3.000 mAh kapasiteli batarya ile gelen HTC U Ultra Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile geliyor.

Mavi, siyah, beyaz ve roze altın renk seçeneklerine sahip olan HTC U Ultra fiyatı 749 dolar olarak belirlendi.

HTC U Ultra yapay zeka ile geliyor

HTC, U Ultra ile yapay zeka deneyimi sunuyor. U Ultra'daki AI, alışkanlıklarınızı öğreniyor ve size gün içerisinde önerilerde bulunuyor. Örneğin; takvime lokasyonlu bir anımsatıcı eklediğinizde telefonu şarj edemeyeceğinizi düşündüğünden düşük güç moduna alma veya soğuk bir günde kalın kıyafet giymeniz konusunda önerilerde bulunuyor.

USB Type-C portunun yer aldığı telefonda 3.5mm kulaklık girişi bulunmuyor.

HTC U Ultra Teknik Özellikleri

Boyut: 162.41 x 79.79 x 3.6-7.99mm

Ağırlık: 170g

Ekran: 5.7 inç, Quad HD (2560x1440) Super LCD 5 ile Dual Display ve Gorilla Glass 5

İkinci ekran: 2.05 inç (160x1040)

İşletim sistemi ve arayüz: Android 7.0 ile HTC Sense

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İşlemci: Qualcomm Snapdragon 821 64-bit, 8 çekirdekli, 2.15GHz’e kadar

Toplam Bellek: 64GB

RAM: 4GB

Genişletilebilir bellek: microSD hafıza kartı ile 2TB’a kadar genişletilebilir Flex Storage

Arka kamera: 12MP HTC UltraPixel 2 ile 1.55μm pixel

BSI sensörü

Lazer Otofokus

Faz algılamalı otofokus (PDAF)

Optik İmaj Sabitleyici (OIS)

f/1.8 diyafram açıklığı

Çift tonlu LED flaş

Ağır çekim video kaydı. 720p / 120fps

4K video kaydı ile 3D ses, Hi-Res ses kaydı

Çekim modları: Oto HDR, Panorama, Pro modu ile manuel kontroller, uzun pozlama ve RAW format desteği, Hyperlapse, Zoe fotoğraf, Video Pic, yüz algılama, sürekli çekim

Ön kamera: 16MP ve UltraPixel modu

BSI sensörü

Full HD 1080p video kaydı

Çekim modları: Canlı makyaj, Oto HDR, Otomatik Selfie, Sesli Selfie, Selfie Panorama, Video Pic

Ses: HTC USonicHTC BoomSound Hi-Fi hoparlörler, 4 mikrofon ile 3D Audio ses kaydı, Hi-Res audio stereo ses kaydı, Hi-Res audio sertifikası ve Gürültü önleme.

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