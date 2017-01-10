HTC U Ultra tanıtılmadan görüntüleri sızdırıldı

HTC, iki gün sonra yeni akıllı telefonlarını tanıtacak. Şirketin, HTC U Ultra, U Play ve One X10 olmak üzere üç akıllı telefon tanıtması bekleniyor. Daha önce HTC Ocean Note olarak bilinen HTC U Ultra’nın tanıtım öncesinde teknik özellikleri ile birlikte görüntüleri sızdırıldı.

Bugün, Weibo üzerinden gelen yeni bir söylenti, amiral gemisi cihazının teknik özelliklerine ortaya çıkarmıştı. Bu söylentiye göre, HTC Ocean Note (U Ultra), 4 GB RAM ile birlikte Qualcomm Snapdragon MSM8998 işlemcisi tarafından desteklenen 6.0 inç WQHD ekran özelliklerine sahip. Qualcomm tarafından birkaç gün önce açıklanan MSM8998 aslında Snapdragon 835 ve Samsung Galaxy S8'in Snapdragon 835 tarafından desteklenen ilk cihaz olacağı söyleniyordu.

Bu sızıntı ayrıca, U Ultra'nın 64 GB dahili belleğe sahip olduğunu da gösteriyor. Kamera açısından telefon, arkasında 24 MP + 13 MP çift kamera kurulumu ve 16 MP'lik ön kamera ile birlikte geliyor. 4000 mAh batarya ile desteklenene cihazın, arka tarafında bir de parmak izi tarayıcı bulunuyor. Telefonda 3mm’lik kulaklık girişi olmayacak.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda oldukça iyi özelliklerle gelecek olan HTC U Ultra’nın sızdırılan görsellerini inceleyebilirsiniz.