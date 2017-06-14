HTC U11 dayanıklılık testi tam bir hayal kırıklığı HTC U11'e çizilme, bükme ve yanma testleri yapıldı. Peki ya sonuç?

Teknoloji Mobil HTC U11 dayanıklılık testi tam bir hayal kırıklığı 14/06/2017 10:40 HTC’nin son amiral gemisi akıllı telefonu HTC U11’in incelemeler sonrasında şimdi de dayanıklılık testleri gelmeye başladı. Telefonun dayanıklılığını gösteren ilk video popüler Youtube kullanıcısı JerryRigEverything tarafından bugün yayınlandı. Telefonun Gorilla Glass ekranı gerektiği gibi çizilmelere karşı koruyor ancak, telefonun kenarlarının gerçek metalden yapılmış kasası çizilmelere karşı tam bir hayal kırıklığı. Bununla birlikte, bükülme testinde, U11'in metal çerçevesi gereğinden fazla eğildiği görüldü. Aşağıda yayınlanan dayanıklılık testini inceleyebilirsiniz.