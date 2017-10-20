HTC U11 Plus, Pixel 2 XL'yi öldürebilir

HTC, 2017 yılına ait amiral gemisi telefonlarıyla işini bitirdiğini düşündüğümüzde attığı tweet ile 2 Kasım'da yeni bir şey açıklayacağını ve bunun tam olarak U11 Plus olduğunu doğruladı.

Söylenilen telefonun özellikleri zaten sızdırılmış durumda, ancak şimdi yeni cihaz, MySmartPrice aracılığıyla GFXBench'te göründü ve bize biraz daha detaylı bilgi verdi.

Liste, 18:9 en / boy oranına sahip 6 inç Quad HD 2880 x 1440 ekran ile telefonun, mevcut U11'den sadece 5 mm daha uzun bir gövdeye sahip olduğunu doğruluyor. Kapağın altında Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemci, 4GB RAM, 64GB dahili depolama ve QuickCharge 3.0 desteğiyle 3.300mAh pil olacak. HTC, 6GB RAM ile normal U11'in sınırlı sayıda sürümünü piyasaya sürdü, bu da Plus modeli ile aynı şekilde gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Arka kameranın f / 1.7 diyafram açıklığıyla 12 megapiksel çözünürlükte aynı kalması beklenirken, ön kamerası 8 megapiksel olarak listeleniyor. Normal U11'de 16 megapiksel ön kamera var, bu nedenle megapiksel sayısı biraz şaşırtıyor.

HTC U11'de olduğu gibi, U11 Plus'ın da 3.5 mm kulaklık jakını USB-C ses sistemi lehine bırakması ve çeşitli servisleri ve uygulamaları başlatması ve sıkılabilir çerçeve özelliğini koruması bekleniyor.

Bunların hepsi, son zamanlarda piyasaya çıkan Google Pixel 2 XL ile rekabet edebilen, çoğunlukla ekranın kalitesinden ötürü sıkıntı yaşayan U11 Plus’ı alt edebilecek ve rakibi LG tarafından yapılmış telefonu kolayca öldürecek.

18:9 çerçevesiz ekrana atlamak, ön tarafa monte edilen U11 üzerindeki parmak izi tarayıcının cihazın arka tarafına taşınacağı anlamına geliyor.