Çerçevesiz ekranlı HTC U11+ resmen tanıtıldı!

HTC'nin buraya gelmesi biraz zaman aldı ancak, nihayetinde neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip akıllı telefon tanıtmayı başardı. U11+, Gorilla Glass 5 ile 1440x2880 piksel çözünürlükte, 18: 9 6.0-inç Süper LCD6 ekrana sahip. Telefonun ön tarafında herhangi bir fiziksel düğme yok ve parmak izi tarayıcı arka tarafa taşındı.

Arkada f/1.7 diyafram, 1.4μm piksel, UltraSpeed ​​otofokus ve çift LED flaşlı 12MP UltraPixel 3 OIS kamera var. 120fps'de 1080p video çekimi ve Hi-Res ses ile 4K kayıt yapabilirsiniz.

Çözünürlüğü 8 MP olan ön kameranın 85 derece görüş alanı, f / 2.0 diyaframı ve 1080p video kaydı özellikleri var. HTC U11+, IP68 sertifikalı bir gövdeye sahip ve bu sayede 1.5 metreye kadar tatlı suya 30 dakikada kadar çıkabilir.

HTC U11'in tasarım dili parlak "Sıvı Yüzey" ile devam ediyor. Seramik Siyah, Gümüş ve Şeffaf olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor. HTC U11+ bölgeye bağlı olarak 4GB RAM ve 64GB depolama alanı veya 6 / 128GB kapasiteli Snapdragon 835 yonga seti bulunuyor. Bir microSD kart yuvası da mevcut ve nereden satın aldığınıza bağlı olarak, bir çift-SIM modelini de alabilirsiniz.

Tüm bunlar Qualcomm Hızlı Şarj 3.0 desteği ile etkileyici 3,930mAh batarya ile güçlendirilmiş.U11+, Android 8.0 Oreo ve HTC Sense ile çalışıyor. Telefonun özelliklerini başlatmak için sıkıştırmanızı sağlayan Kenar Algılama işlevselliği de var.

Cihaz 158.5 x 74.9 x 8.5 mm ölçülerinde ve 188 g ağırlığındadır. 800Mbps (ve 150Mbps yüklemeler) maksimum indirme hızı ile Cat.15 LTE'yi destekliyr. 3,5 mm kulaklık girişi yok, ancak muhtemelen bunu bekliyordunuz. Öte yandan, Bluetooth 5.0 dahili olarak Wi-Fi 802.11ac, NFC, GPS ve GLONASS ile birlikte geliyor.

Fiyatlandırma Avrupa'da 799 € olacak. U11+, "dünyanın seçkin pazarlarında" satılacak, ancak Kuzey Amerika'da satılmayacak.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefonun görsellerini inceleyebilirsiniz.