HTC U11+ yeni renk varyantı ile geliyor!

HTC'nin 2 Kasım'daki etkinliğinden sadece birkaç gün uzaktayız; ve şirket bu etkinlikte, üst seviye HTC U11+ (veya U11 Plus) ve belki de orta sınıf U11 Life'ı tanıtacak.

HTC U11+ çok ilginç bir akıllı telefon olma yolunda ilerliyor. Çeşitli yenilikleri getirmenin yanı sıra, oldukça ince çerçeveler ile 6 inç, 18:9 en / boy oranı ekran ve telefonun saydam gibi nadir bir renk varyantı olabilir.

Evan Blass'a (@evleaks) göre, yarı saydam rengi, HTC U11+'ın siyah ve gümüş ile birlikte üç renkli sürümünden biri. Normalde, yarı saydam, telefonun içini görme özelliğine sahip olduğu anlamına gelebilir ancak bu, aynı zamanda yeni cihazın içine görmemize izin vermeyecek bir renk için süslü bir isim olabilir.

Kısa bir süre önce HTC, şeffaf bir arka kasaya sahip olduğu söylenen modelin yer aldığı bir U11 + teaser görüntüsünü yayınlamıştı. Bu teasere bakarak şeffaf rengin ne anlam ifade ettiğini görebilirsiniz.