HTC, U11'in satışlarından memnun

Focus Taiwan, yeni HTC U11 akıllı telefonun, önceki modeller HTC M10 ve M9'a göre bir aydan kısa bir sürede daha çok sattığını bildirdi. Bilgiler, doğrudan HTC'nin akıllı telefonunun bağlı olduğu cihaz birimi başkanı Chang Chia-lin'den geliyor.

Gelen bilgilere göre, HTC'nin akıllı telefonu işi, artan satışların her zaman artan karlara dönüşmeyeceği homojen bir pazarın meydan okumasıyla karşı karşıya. HTC, bununla mücadele stratejisinin bir parçası olarak, 2020 yılına kadar 5G hizmetlerinin lansmanını hazırlama konusundaki araştırma ve geliştirme çabalarına yeniden odaklanmaktadır. Buna ek olarak, HTC işletim maliyetlerini daha da düşürecek ve yeni akıllı telefon tanıtımlarını üç ya da dört cihaza sınırlayacak.





İlgili haberlere göre, HTC Başkanı Cher Wang, şirket için umut vadeden bir mali yıl bekliyor. Sahip olduğu sanal gerçeklik hizmetinin hızla büyüyen bir pazarda mükemmel bir fırsat olduğu söyleniyor. Wang, HTC'nin Vive kulaklık setinin en iyi ürün olduğu düşüncesinde ve şirket bu başarı pozisyonunu üstlenmek istiyor.