HTC'den yeni amiral gemisi telefon geliyor

HTC, Google ile gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık anlaşmayı ilan ederken, "bir sonraki amiral gemisi telefonu" üzerinde çalıştığını da doğruladı. Şirket, bu telefon ile ilgili herhangi bir bilgi vermedi ancak yine de elimizde biraz bilgi var.

Fransız web sitesinden Frandroid'e (genellikle güvenilir bir kaynak) göre, HTC Kasım ayında üst düzey bir akıllı telefon duyurmayı planlıyor. Bildirildiğine göre, cihaz U11 Plus olarak adlandırılıyor ve 1440 x 2880 piksele ve 18: 9 en boy oranına sahip olan 5.99 inç ekran ile gelecek. HTC'nin çerçevesiz ekrana sahip ilk akıllı telefonu bu olacak. Bu, U11 Plus'ın benzer bir ekrana sahip olan LG'nin V30 modeliyle yaklaşık aynı boyutta olabileceği anlamına geliyor.

HTC U11 Plus, büyük, çerçevesiz, geniş ekranı sunmanın yanı sıra, mevcut HTC U11'den de farklı olmayabilir. Yeni telefonun Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisi, 4 GB / 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama alanıyla güçlendirildiği söyleniyor. HTC U11 Plus’ın, toza ve suya dayanıklı olması bekleniyor (IP68). Ayrıca 12 MP arka kamera, 8 MP ön kamera ve HTC'nin Edge Sense özelliğini sunması bekleniyor.

Frandroid, HTC U11 Plus'ın 11 Kasım'da resmen açıklanacağını ve muhtemelen HTC U11 Life'ın alt uç modeli olarak sunulacağını söyledi. Her iki yeni telefon, ilk önce Çin'de tanıtılabilir ancak, muhtemelen bir noktada küresel olarak kullanılabilir olacaklar.