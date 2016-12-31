HTC'nin 6 inç telefonunun adı belli oldu

Bu ayın başlarında HTC, 12 Ocakta düzenleyeceği bir etkinlik için davetiye yayınladı. Davet, mor renkli bir arka plan üzerine beyaz renkli basılmış “U” harfinden oluşuyordu. Artık bu “U” harfinin ne anlama geldiği biliniyor.

Sızıntı kaynağı @Onleaks tarafından atılan bir teveette, daha önce Ocean Note olarak geleceği söylenen akıllı telefonun adının HTC U Ultra olacağını yazdı. @Onleaks ayrıca adı HTC U Ultra'nın 6 inç ekran özelliği ile geleceğini söyledi. Ayrıca tweette 3.5mm’lik kulaklık girişinin de yer almayacağını da belirtilmiş.

Daha önceki gelen bilgilerde de, Ocean Note olarak telefonun Siyah, Beyaz ve Mavi renk seçenekleri ile geleceği ve çift SIM özelliği olacağı söylenmişti. İlk SIM, 4G'yi desteklerken, ikincisi 3G'yi destekleyecek.

İsterseniz sonraki sayfalarda, HTC U Ultra’nın (Ocean Note) daha önce yayınlanan render tasarımını inceleyebilirsiniz.