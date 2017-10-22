HTC'nin gizemli telefonu sertifika alırken görüntülendi

HTC U11 Plus sızıntıları bir süredir haberlere konu olmuştu. HTC’nin 2 Kasım'da U11 Plus modelinin yanına tanıtılacağı söylenen U11 Life varyantı hakkında da oldukça fazla bilgi duyduk. Bununla birlikte, ikisi de TENAA üzerinde tespit edilen HTC 2Q4D200 tanımına uymuyor.

TENAA üzerinde keşfedilen telefonu U11 amiral gemisinin bir başka çeşidi gibi görünüyor. Beklenen Plus modelden farklı olarak, orijinal modeli oluşturan standart bir 16:9 5.5-inç, 1440 x 2560 piksel, ekran ve IPS birimi var. Bununla birlikte, Plus model için yapılan söylentilere benzeyen, arkaya monte edilmiş bir parmak izi okuyucu görünüyor. Çinli sertifika yetkilisi, boyutlarını 153.99 x 75.99 x 9.2 mm olarak bildiriyor ve 170 gram ağırlığa ve 3830 mAh pile sahip.

TENAA’daki listede, 2Q4D200 hakkındaki diğer özelliklere göre, telefonun 6GB RAM varyantı için ve 2.36GHz hızında, 4GB RAM modeli için ise 1.9GHz sekiz çekirdekli yonga seti yer alıyor. Bu numaraları belirli bir çiple eşleştirmeye çalışmak gerçekten zor. Çekirdekleri 1.9GHz civarında çalıştığı için Snapdragon 835 bile, bir ihtimal. Belirtilen depolama seçenekleri ise 64GB ve 128GB. Artı, bir microSD kart yuvası mevcut olacak.

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