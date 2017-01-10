HTC'nin phablet telefonu bomba gibi geliyor!

HTC’nin 12 Ocak tarihinde, HTC U Ultra, U Play ve One X10 olmak üzere üç akıllı telefon tanıtması bekleniyor. Daha önce HTC Ocean Note olarak bilinen HTC U Ultra ve HTC Alpine olarak bilinen HTC U Play’ın tanıtım öncesinde teknik özellikleri sızdırıldı.

Bu üç modelden HTC U Ultra’nın üst düzey özellikleri olan amiral gemisi bir cihaz olduğu yönünde söylentiler mevcut. Söylentilere göre U Ultra, 6.0 inç ekrana sahip ve 3.5 mm'lik Ses Girişi içermiyor.

Bugün, Weibo üzerinden gelen yeni bir söylenti, amiral gemisi cihazının teknik özelliklerine ortaya koyuyor. Bu söylentiye göre, HTC Ocean Note (U Ultra), 4 GB RAM ile birlikte Qualcomm Snapdragon MSM8998 işlemcisi tarafından desteklenen 6.0 inç WQHD ekran özelliklerine sahip. Qualcomm tarafından birkaç gün önce açıklanan MSM8998 aslında Snapdragon 835 ve Samsung Galaxy S8'in Snapdragon 835 tarafından desteklenen ilk cihaz olacağı söyleniyordu.

Bu sızıntı ayrıca, U Ultra'nın 64 GB dahili belleğe sahip olduğunu da gösteriyor. Kamera açısından telefon, arkasında 24 MP + 13 MP çift kamera kurulumu ve 16 MP'lik ön kamera ile birlikte geliyor. 4000 mAh batarya ile desteklenene cihazın, arka tarafında bir de parmak izi tarayıcı bulunuyor.

Aynı kaynaklara göre, HTC Alpine (HTC U Play), 3 GB RAM ve 32 GB dahili belleğin yanı sıra Mediatek MT6755 işlemci, yani Helio P10 ile güçlendirilmiş olacak. 5.2 inç Full HD 1080p ekran ile gelen telefon, 16 megapiksel arka kamera ve 16 MP ön kameraya sahip. 2,500 mAh pil tarafından desteklenen telefonun ön tarafında parmak izi sensörü mevcut.

İsterseniz sonraki sayfalarda, HTC U Ultra’nın (Ocean Note) daha önce yayınlanan render tasarımını inceleyebilirsiniz.