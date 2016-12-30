HTC Ocean Note hangi özelliklerle gelecek?

Daha önce gelen bilgiler, HTC’nin Ocean adında yeni bir telefon serisi çıkartacağı ve yeni serinin ilk modellerinin Ocean Note, Ocean Smart ve Ocean Master olacağı yönündeydi. Aynı zamanda telefona ait bir konsept görüntü yayınlanmıştı ve 3D render tasarımda 3.5 mm jak eksikliği, USB C-Type portu ve iki arka kamera olduğu görülmüştü.

Yeni gelen bilgiler bu özellikler doğruluyor. HTC’nin bu telefonları önümüzdeki üç ay içinde tanıtacağı söyleniyor. Ocean Note muhtemelen üçlüdeki en büyük ekrana sahip model olacak. Bugün, bu modelle ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Ocean Note, Siyah, Beyaz ve Mavi renk seçenekleri ile sunulacak ve çift SIM özelliği bulunuyor. İlk SIM, 4G'yi desteklerken, ikincisi 3G'yi destekleyecek. 3.5mm kulaklık girişi ilk olarak Apple iPhone 7, Apple iPhone 7 Plus ve Motorola Moto Z modellerinden kaldırılmıştı ve Ocean serisinde bu trend devam edecek gibi görünüyor.

Ocean Note modeli 12 Ocak'ta diğer HTC modelleriyle birlikte tanıtılacak. Bu sabah, Tayvan'ın Eprice sitesinde bu modelle ilgili bazı dedikodular yayınlandı. İddiaya göre Ocean Note, diğer akıllı telefonların kameralarına karşı şaşırtıcı bir DxOMark puanı aldı. Telefonun arka kamerasının aldığı puanın, Google Pixel’in sahip olduğu başarıya eşit olduğu iddia ediliyor.

Bu modellerin yanı sıra HTC’nin, önümüzdeki yıl amiral gemisi HTC 11, ve orta menzilli HTC One X10 akıllı telefonları tanıtması bekleniyor.

sonraki sayfalarda HTC Ocean tasarımına bir göz atabilirsiniz.