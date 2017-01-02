Huawei'den 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası için rekor destek!

Huawei Türkiye, kurumsal vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirerek 15 Temmuz’da şehit olan vatandaşların ailelerine ve yaralı vatandaşlara destek olmak üzere “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası”na 1 milyon TL’lik destekte bulundu.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen; “Darbe girişimi sırasında birçok Türk vatandaşının hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgünüz. Şehit ailelerinin üzüntülerini derinden paylaşıyoruz. Onlara destek olabilmek ve özellikle bu ailelerdeki gençlerin eğitimlerine katkıda bulunabilmek için bu dayanışma kampanyasına katıldık.” dedi.

Bu desteğin yanı sıra Türk Kızılayı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte Vodafone Vakfı’nın İlk Adım projesi desteği, Van için Türkiye Kumbarası, Okul Kıyafetleri Yardımı gibi kurumsal sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Huawei Türkiye, 2014 yılından beri Türk Eğitim Vakfı (TEV) aracılığıyla üniversitelerin elektrik, bilgisayar ve haberleşme bölümlerinde öğrenim gören kız öğrencilere teknoloji bursu vermeye devam ediyor.

Türkiye’deki yatırımlarına devam edeceklerini belirten Li Shen, Türkiye’nin ulusal istikrarına, refahına ve Türkiye ekonomisinin her zaman olduğu gibi sürekli ve düzenli olarak büyüyeceğine olan inançlarının tam olduğunu söyledi. 2012 yılından bu yana Türkiye’de 150 milyon Amerikan Doları yatırım yapan Huawei Türkiye ayrıca 650 milyon Amerikan Doları tutarında yerel satın alma gerçekleştirdi. Huawei Türkiye ayrıca 2016 sonu ve 2017 başı itibarıyla Türkiye’deki özkaynaklarını 10 kat arttırmayı da hedefliyor.

Huawei için öncelikli bir ülke olduğunu ve ülkeye inançlarının tam olduğunu söyledi. Türkiye’deki faaliyetlerini kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Shen, Türkiye pazarında kaydettikleri ilerlemeyi çok önemsediklerini vurguladı.

Bay Li Shen Huawei Türkiye’nin ülkemize tüm operatörlerle birlikte çalışarak 4.5G altyapısında en son teknoloji ürünü LTE kablosuz çözümlerini sunduğunu, ayrıca iş çözümleri ve akıllı cep telefonları aracılığıyla Türkiye’deki operatörler, girişimler ve tüketiciler için en yüksek değeri yaratmayı hedeflediklerini anlattı.