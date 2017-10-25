Huawei bu yıl 100 milyon telefon sattı

Huawei, 2017 yılının ilk çeyreğinde 100 milyondan fazla telefon sattı ve geçen yılın aynı dönemine göre %19 daha fazla bir artış kaydetti.

Ocak ile Eylül ayları arasındaki dönemde Huawei, Apple'ın satış rakamını geçerek, birinci Samsung'dan sonra dünyanın en çok akıllı telefon satan ikinci üreticisi haline geldi.

Huawei, tüm fiyat gruplarında ve birkaç farklı marka altında birçok telefon satıyor. Düşük ve orta fiyatlı Nova akıllı telefonların yanı sıra orta ve üst menzilli Honor markaları da Huawei'nin bir parçası.

Güçlü gönderileri sayesinde Huawei'nin ilk çeyrek için işletme geliri, yıllık bazda % 30 arttı.

Ayrıca, Huawei'nin perakende ortakları, küresel ölçekte 42.300 gibi etkileyici bir sayıya ulaştı.