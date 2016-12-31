Huawei, CES 2017'de destansı Honor modelini duyuracak

Honor USA bugün, yeni bir "epik" (destansı) Honor akıllı telefonunun 3 Ocak'ta düzenlenecek olan CES 2017'de resmen ilan edileceğini açıkladı. Yakında çıkacak telefonla ilgili çok fazla ayrıntı yok ancak, aşağıda görebileceğimiz teaser görüntüsü cihazın bu yaz tanıtılan Honor 8’e benzer bir çift kameraya sahip.

Honor, ayın başında Çin'de çift eğimli ekrana sahip olan ve çift arka kamera bulunan çok ilginç bir ‘de akıllı telefon başlattı. Şirketin CES 2017’de tanıtacağı bu telefonun çift kamerası haricinde bir bilgi bulunmuyor.