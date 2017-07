Huawei Enjoy 7 tanıtım öncesinde görüntülendi

Geçtiğimiz hafta Huawei'nin, 7 Temmuz'da bir lansman etkinliği düzenleyeceği haberi gelmişti. Bu tanıtımda Huawei Enjoy 7'nin duyurulması bekleniyor.

Çinli üretici tarafından resmi tanıtımına bir gün kala Huawei Enjoy 7'nin canlı görüntülerinden oluşan bir dizi, resim sızdırıldı.

Sızdırılmış görüntülerden görüldüğü gibi yaklaşmakta olan Enjoy 7'nin ön paneli, kamera modüllerinin düzenlemeleri haricinde Nisan ayında tanıtılan mevcut Enjoy 7 Plus'a oldukça benziyor. Her iki cihazın da ön tarafında fiziksel bir anasayfa düğmesi yok. Plus sürümünün tersine Enjoy 7'nin kamera bölmesi arka kasanın sol üst köşesinde bulunuyor. Enjoy 7'deki anten hatları Plus modelline kıyasla daha belirgin.

Gelen raporlara göre, Enjoy 7'nin, 1.500 Yuan (220 $) civarında uygun fiyatla gelmesi bekleniyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefonun görsellerini inceleyebilirsiniz.