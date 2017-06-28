Huawei Honor 9 Avrupa'da!

Çin'de bu ayın başlarında tanıtılan Honor 9 amiral gemisi, Avrupa pazarlarında resmen başlatıldı. Cihaz şimdi Vmall üzerinden ön sipariş için hazır durumda ve önümüzdeki aydan itibaren başlayarak satışa çıkacak.

Honor 9 fiyatları İngiltere pazarı için 379 £, diğer Avrupa piyasaları için ise 449.99 € olarak belirlenmiş. Cihaz 4GB RAM ve 6GB RAM içeren iki farklı versiyona sahip olsa da, tüm pazarların aynı anda her iki modelini de satmayacağını söylemekte fayda var.

Kısa bir süre önce başlatılan OnePlus 5 amiral gemisi ile bu iki cihaz arasında seçim yapmak gerçekten zor olacak çünkü aynı fiyat aralığına ve hemen hemen aynı özelliklere sahip.

Honor 9 özellikleri

5.15 inç (1920 x 1080 piksel) Full HD 2.5D eğimli cam ekran

Sekiz çekirdekli Huawei Kirin 960 (4 x 2.4 GHz A73 + 4 x 1.8 GHz A53) işlemci + i6 ortak işlemci, Mali G71 sekiz çekirdekli GPU

64GB depolama alanı ile 4GB RAM, 64GB / 128GB depolama alanı ile 6GB RAM, microSD ile genişletilebilir bellek

EMUI 5.1 ile Android 7.0 (Nougat)

Hybird Çift SIM (nano SIM + nano SIM / microSD)

20MP (Siyah Beyaz) + 12MP (RGB) Çift tonlu LED flaşlı Çift arka kameralar, Lazer AF, PDAF, CAF, f / 2,2 diyafram, 4K video kaydı

F / 2.0 diyafram ile 8MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 147,3 × 70,9 × 7,45 mm; Ağırlık: 155g

4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, USB Type-C

Hızlı şarj ile 3200mAh (tipik) / 3100mAh (minimum) pil