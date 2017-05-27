Huawei Honor 9 hayal kırıklığı olacak

Eğer Honor 8’in halefi Huawei Honor 9’u almak için bekliyorsanız, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Huawei'nin alt markası, kazanan formülü bu yılın amiral gemisi için hemen hemen aynı özellikleri tutmaya karar verdi. Sonuç olarak Honor 9, Honor 8'e inanılmaz derecede benzemektedir (gerçekte neredeyse aynıdır) ve oldukça benzer özelliklere sahiptir.

Çinli TENAA’da ortaya çıkan Honor 9, Çin'deki bu kurumdan satış için onay aldı. Bu sertifika, telefonun özelliklerinin çoğunun bir listesinin artık ortaya çıktığı anlamına geliyor.

Honor 9, gördüğünüz gibi Honor 8'e çok benziyor olabilir, ancak aralarında bir fark var. Arkada bulunan ikili LED flaş ve lazer otofokus özellikli çift kameraları, Honor 8'de dikey, Honor 9'da ise yatay konumdadır.

Honor 9, 147.3 x 70.9 x 7.45 mm ölçülerinde ve bu sayede temelde önceki modelle genişlik ve kalınlık aynı ancak herhangi bir nedenle 1.8 mm daha uzun. 5.15 inçlik 1080p çözünürlükte ekran ve 2.4 GHz sekiz çekirdekli işlemci bulunuyor.

Honor 9'un geliştirildiği büyük alanlardan biri işlemcisi oldu. Kirin 950 yongaseti gitti ve daha önce P10, P10 Plus ve Mate 9'da görülen Kirin 960 geliyor. Bu nedenle ilk kez Honor amiral gemisi, Huawei'nin üst versiyon akıllı telefon modelleri ile aynı yongasetine sahip olacak.

Dahası Honor 9, 6GB RAM ve 64GB genişletilebilir depolama alanına sahip. Bu, Honor 8'e kıyasla 2GB'lık bir artışa sahip ve pil kapasitesi de 3.100 mAh olmuş. Honor 9, Android 7.0 Nougat'ı EMUI ile birlikte çalıştırıyor. Arka kamera ayarı, 12 MP + 20 MP çift düzenlemeden oluşurken, selfie için ön tarafta 8 MP kamera bulunuyor.

Honor 9'un 20 veya 21 Haziran'da Çin'de, 27 Haziran'da ise Avrupa'da resmi hale gelmesi bekleniyor. Çin’deki fiyatı 2.299 CNY (güncel döviz kurlarında 335 $ veya 299 €) ile başlayacak ve hangi yapılandırmayı seçtiğinize bağlı olarak 2.599 CNY'ye (378 $, 338 €) kadar yükselecek.