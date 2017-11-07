Huawei Honor V10'un özellikleri tanıtılmadan ortaya çıktı

Honor’un 5 Aralık'ta Londra'da resmi bir tanıtım etkinliği düzenleyeceğini daha önce duymuştuk. Şirket tarafından ima edildiğine göre, bu etkinlikte yeni nesil ön çerçeve kullanılmayan bir akıllı telefon duyurulacak. Cihaz resmi olarak tanıtılmadan önce bazı özellikleri sızdırıldı.

Söylentilere göre, Honor V10'un, yeni duyurulan Huawei Mate 10 Pro'ya benzer şekilde, 18:9 en-boy oranı ile 6 inç genişliğinde bir ekrana sahip olması bekleniyor. Tıpkı Mate 10 serisinde olduğu gibi yaklaşan Honor V10, 6GB RAM ve 64GB / 128GB dahili depolama alanına ile Huawei'nin kendi bünyesindeki Kirin 970 yonga seti tarafından güçlendirilecek.

Arka tarafında, 16MP+20MP çift kamera kurulumunun olması bekleniyor. Bununla birlikte, şimdiye kadar ön kamera ile ilgili hiçbir ayrıntıya değinilmedi. Honor V10'un EMUI 8.0 ve en yeni Android Oreo işletim sistemini kullanması bekleniyor.