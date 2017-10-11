Huawei Honor 7X resmen tanıtıldı

Huawei’nin alt markası Honor’, yeni Honor 7X'i resmi olarak ilan etti ve 18: 9 akıllı telefon kategorisine eklendi. LCD ekrana sahip akıllı telefonun ekranı 1080x2160px (407ppi) çözünürlükte 5.93 inç ve 2.5D cam özelliğine sahip.

Telefonun arka tarafında parmak izi sensörü ile 16 megapiksel ve 2 megapiksellik çift kamera ve 8 megapiksel ön kamera bulunuyor.

Honor 7X, Kirin 659 işlemci ve Mali-T830 MP2 GPU ile güçlendirilmiş. Telefonda, 4GB RAM, 128 GB’a kadar microSD kart yoluyla genişletilebilir32GB dahili depolama ve hibrit çift SIM desteği mevcut.

Android ile 7.0 Nougat ve EMUI 5.1 yazılımına sahip telefon, 3340mAh pil ile geliyor. 7.6 mm'lik bir kalınlığa ve 165 gram ağırlığına sahip olan Honor 7X metalden yapılmış ve microUSB bağlantısı içeriyor.

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