Huawei: Mate 10 'akıllı bir telefon değil'

Huawei, yaklaşan Mate 10 akıllı telefon serisi hakkında hayranlarını heyecanlandırmak amacıyla bugün yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Aşağıda izleyebileceğiniz videoda Huawei, aslında Mate 10'un "akıllı telefon değil", ama "akıllı bir makine" olduğunu söylüyor ve gördüğü gibi düşünüyor ve "bizim gibi, bizim için" öğrendiğini iddia ediyor.

Video, ayrıca çift arka kamera (bunu zaten biliyorduk ) ve metalik bir çerçeve gösteriyor. Söylentilere göre, Mate 10 serisi üç akıllı telefonu içeriyor. Normal Mate 10, Mate 10 Lite ve Mate 10 Pro.

Daha önce bildirildiği gibi, Mate 10 serisi Huawei'nin yeni sekiz çekirdeği sayesinde AI (Yapay Zeka) yapısına sahip olacak Kirin 970 işlemci ile güçlendirilmiş. Şirket, bunun "dünyanın ilk mobil AI çipi olan özel bir NPU (Yapay İşleme Birimi)" olacağını belirtti. Bunun ne kadar faydalı olduğu görülecek.

Kesinlikle, Yapay Zeka ve genel performans açısından Huawei Mate 10'un neler sunabileceğini görmek için sabırsızlanıyoruz. Huawei, 16 Ekim'de Berlin’de düzenleyeceği etkinlikte Mate 10 serisini resmen açıklayacak.

Delivering the ultimate experience, going beyond smart, using the transformative power of #AI. Welcome to intelligent. #HuaweiMate10 pic.twitter.com/u9yD1mhdYy