Huawei Mate 10 kutusu ile birlikte sızdırıldı

Huawei, bugün Almanya Münih'te tüzenleyeceği etkinlikte, Mate 10 serisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Mate 10 serisinde normal Mate 10, Mate 10 Lite, Mate 10 Pro ve Mate 10 Porsche Design bulunuyor. Resmi tanıtımdan hemen önce, Mate 10'un gerçek görüntüleri, kutusu ile birlikte ortaya çıktı.

Aşağıda ve sonraki görüntülerde Mate 10, kutu paketinin içinde görülebilir. Telefonun arkadan görünümü, kenarlarına doğru kavisli parlak cam bir arka yüze sahip olduğunu ortaya koyuyor. Arka panelde dikey olarak yerleştirilmiş Lecia çift kameralar için dokulu desenler görülebilir. Mate 10'un üst tarafında 3,5 mm'lik bir ses girişi bulunuyor ve Ana Ekran düğmesi ekranın altına yerleştirilmiş.

"Telefon Hakkında" ekran görüntüsünü gösteren resimlerden biri, Mate 10'un model numarasının ALP-AL00 olduğunu ortaya koyuyor. Telefon, Huawei'nin Emotion UI 8.0 ile özelleştirilmiş olan Android 8.0.0 ile kutudan çıkacak. Ekran görüntüsüyle ortaya çıkan diğer ayrıntılar Kirin 970 yonga seti, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı.

Ekranında 1,920 x 1,080 piksellik Full HD çözünürlüğü desteklediği görülüyor ve bu da 16: 9 en-boy oranını destekleyeceğini gösteriyor. Söylentiler, telefonun 4,299 Yuan (655 $) fiyatla satılacağı yönünde.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefonun sızdırılan görsellerini inceleyebilirsiniz.