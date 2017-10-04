Huawei Mate 10 Pro ile Mate 9 yanyana!

Son zamanlarda sızdırılmış bilgi, resim ve tanıtım görsellerinin oldukça fazla sızdırıldığı Huawei'nin yeni Mate 10 serisinin duyurusuna iki haftadan az süre kaldı.

Mate 10 serisinin standart Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Lite ve hatta bir Mate 10 Porsche Design olmak üzere dört cihazdan oluşacağını zaten biliyoruz.

Birkaç gün önce, güvenilir sızıntı kaynağı Evan Blass, Mate 10 Pro'nun resmi bir görüntüsünü yayınladı. Bu görüntü bize görsel olarak telefondan neyi bekleyeceğimize dair bir fikir verdi ancak, fiziksel ölçümleri büyük bir sır olarak kaldı. Çinli web sitesi Weibo'da ortaya çıkan yeni bir sızıntı sayesinde bugün bu değişti.

Bu görselde, gelecek Mate 10 Pro, 2016'daki Mate 9 ile karşılaştırıldı. Görebildiğiniz gibi, yeni cihaz öncekinden biraz daha dar ve biraz daha kısa. Bu büyük oranda 18:9 en / boy oranına sahip 6 inç ekran paneline ve bunu kapsayan neredeyse olmayan ön çerçevelere atfedilebilir. Maalesef, bu resimden Mate 10 Pro'nun kesin boyutlarını doğru olarak tahmin edemiyoruz.