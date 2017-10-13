Huawei Mate 10 Pro, Smartpen ile gelebilir

Huawei, Galaxy Note serisi ile rekabet için Mate 10 Pro'yu kullanmayı planlıyor olabilir. Aşağıdaki resim @evleaks tarafından yayınlandı ve akıllı kalem değil, smartpen ile tanıtılacak amiral gemisini gösteriyor.

Kalemin tasarımı, iki şirket arasındaki işbirliğine ima eden Moleskine Smart Writing Seti için benzerlik gösteriyor. Bluetooth özellikli kalemi ve özel yazma paletini kullanarak, gerçek kağıda yazabilir ve notlarınızın ve çizimlerinizin dijital kopyalarını anında akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Bununla birlikte, bu kalem dokunmatik ekran üzerinde çalışmıyor, bu yüzden Huawei Mate 10'da kalem olarak kullanamazsınız. Tabii ki iki şirket destek sağlamak için bazı değişiklikler yapmadığı sürece. Rakip bir smartpen olan Livescribe Smartpen 3'ün kapasitif bir uç içerdiğini unutmayın.