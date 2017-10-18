Huawei Mate 10, Pro, Porsche Design: tüm yeni özellikler

Huawei dün, Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro olmak üzere yeni amiral gemisi telefonlarını duyurdu. Ve ayrıca maksimum 256 GB depolama kapasitesine ve aşırı bir fiyata sahip yepyeni bir Porsche Design Huawei Mate modeli duyuruldu.

Tanıtılan Mate 10 serisinin hepsi de performans odaklı olarak Huawei'nin en iyisini sergilemek için tasarlandı. Telefonlara, yepyeni bir yonga olan dünyanın ilk yerleşik nöral motoru olan Kirin 970 güç veriyor.

Peki Mate 10 ile Mate 10 Pro arasındaki en büyük fark nedir? Ekran: Mate 10 16:9 5.9 inç ekran, Mate 10 Pro ise 18:9, 6 inç genişliğinde bir ekrana sahip.

Ancak telefonların derinliklerine indiğimizde daha çok farklılıklar ortaya çıkıyor. Aşağıda ve sonraki sayfalarda Mate 10 serisinin tüm yeni özelliklerini inceleyebilirsiniz.

Boyut

Mate 10 ve Mate 10 Pro arasındaki temel fark, ekran boyutlarına göre belirlenen fiziksel boyutlarıyla geliyor. Mate 10, 5.9-inç 1440 x 2560 piksel, geleneksel 16: 9 en-boy oranıyla Quad HD LCD ekrana sahipken, Mate 10 Pro, HDR10 desteği ve 1080 x 2160 piksel çözünürlük ile daha dar ve daha uzun, 18:9 6 inçlik OLED ekran ile geliyor. İlginç olarak Pro sürümü aslında 18: 9 ekrana sahip ancak daha düşük çözünürlükte. Huawei insanların bunu soracağını biliyordu ve sebebi olarak Full HD'nin pil ömrünü uzun tutacağını ve yeterince yüksek bir çözünürlüğe sahip olduğunu söyledi.

Her ikisinde de ön tarafta çok küçük ve simetrik bir çerçeve var, ancak Mate 10'da biraz daha büyük. Bu, Mate 10'a ön tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı sağlarken, Mate 10 Pro'da arka tarafta (aşağıda) yer alıyor.

Porsche Design versiyonu, farklı tasarım stilleri için Mate 10 Pro ile aynı.