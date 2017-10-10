Huawei Mate 10 Pro tanıtımdan önce sızdırıldı

Huawei'nin amiral gemilerinin 16 Ekim'de tanıtılması bekleniyor ancak, Mate 10 ve Mate 10 Pro hakkında oldukça fazla bilgi sızdırıldı. Hatta, uzun süre önce sızdırılmış birkaç görüntü işlevi sayesinde telefonların neye benzediğini biliyoruz.



Yeni Mate 10 akıllı telefonlarını kullanmayı bekleyen bir Huawei hayranıysanız, biraz daha gelişmiş Mate 10 Pro'yu gösteren bir çift fotoğrafın Çin'de ortaya çıktığını bilmekten mutluluk duyacaksınız. Resimler Mate 10 Pro'nun siyah ve mavi sürümlerini gösteriyor ve telefonun tasarımını onaylıyor.





Phablet'in ön kısmında fiziksel düğmeler yok ve çok ince çerçeveler ile 18:9 ekran özelliğine sahip. Arka LEICA markalı çift kamera kurulumu, çift LED flaş ve parmak izi sensörü içeriyor.