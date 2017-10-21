Huawei Mate 10 Pro'nun kamera puanı dudak uçuklatıyor!

Huawei, geçtiğimiz günlerde akıllı telefon olarak nitelendirmediği Huawei Mate 10 Pro modelini duyurmuştu. Kendini akıllı telefonların ötesinde gören Huawei Mate 10 Pro, kamera konusunda rakiplerine ter döktürecek gibi görünüyordu. Sahip olduğu 12 megapiksel RGB + 20 megapiksel tek renkli sensör kamerası ile öne çıkan Huawei Mate 10 Pro, DxOMark'ı altüst etti.

Huawei Mate 10 Pro, DxOMark'tan tam 97 puan almayı başardı. Google Pixel 2 ise 2017 yılındaki bir telefona yakışmayacak portre modu özelliği ile bu testten 98 puan almıştı.

Ancak Huawei Mate 10 Pro, fotoğraf bölümünden 100 puan alıyor. Telefonun puanını düşüren ise video bölümü oluyor. Huawei Mate 10 Pro, video bölümünden 91 puan alıyor. Videodaki 91 puan, genel skoru düşürdüğü için Mate 10 Pro, listenin 2. sırasında yer alıyor.

Odaklama ve kontrast konusunda eline kimsenin su dökemeyeceği Huawei Mate 10 Pro için Pixel 2'den daha iyi fotoğraf çektiğini, özellikle Leica imzalı lenslerin büyük fark yarattığını söyleyebiliriz. Eğer fotoğraf tutkunuysanız ve mobil cihazlar ile fotoğraf çekiyorsanız, iPhone yerine tercihinizi Huawei Mate 10 Pro'dan yana kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.