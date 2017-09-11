Huawei Mate 10 Pro'nun teknik özellikleri sızdırıldı

Geçen hafta Huawei, 16 Ekim'de Almanya'daki bir organizasyonda Kirin 970 ve çerçevesiz ekrana sahip Mate 10 ve Mate 10 Pro'yu tanıtacağını doğruladı. Şimdi de popüler sızıntı kaynağı Evan Blass (@evleaks), su geçirmez gövde, Android 8.0 (Oreo) ve f/1.6 diyafram arka kamera ile geleceklerini ortaya çıkaran 'Blanc' kod adlı Mate 10 Pro'nun özelliklerini yayınladı.

Huawei Mate 10 Pro'nun söylenti özellikleri:

5,99 inç (2880 x 1440 piksel) Quad HD + IPS ekran

Mali-G72MP12 GPU'lu sekiz çekirdekli Huawei Kirin 970 işlemci

6GB RAM, 64GB / 128GB depolama, microSD ile genişletilebilir hafıza

Emotion UI 6.0 ile Android 8.0 (Oreo)

Hybird Çift SIM (nano SIM + nano SIM / microSD)

20MP (Siyah Beyaz) + 12MP (RGB) Leica lensler, f / 1.6 diyafram, çift tonlu LED flaş, Lazer AF, OIS ile çift arka kameralar

8MP ön kamera

7,5 mm kalınlığında

Parmak izi sensörü

Su ve toz geçirmez (IP68)

4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC

Hızlı şarj ile 4000mAh pil

'Marcel' kod adlı Huawei Mate 10’un teknik özellikleri henüz bilinmiyor ancak, Huawei’nin, 5.88 inç Quad HD 16:9 ekran, Kirin 970, 4GB RAM, 8.23mm kalınlığında ve 4000mAh pil özelliklerini bu telefonda sunması bekleniyor. Standart modelin ekim ayında çıkacağı ancak, Huawei Mate 10 Pro’nun yalnızca Aralık ayında gönderileceği yönünde söylentiler dolaşıyor.