Huawei Mate 10 Pro'nun yeni görüntüsü sızdırıldı

Daha önce sizlere, Huawei Mate 10 Pro'nun iki farklı renginin yer aldığı birkaç görüntü gösterdik. Phablet model, Huawei Mate 10 ile birlikte 16 Ekim'de resmen açıklanacak. Bu sabah Mate 10 Pro'nun 5.99 inçlik LCD ekranında telefonun kilit ekranını gösteren başka bir görüntüsü popüler sızıntı kaynağı Evan Bass tarafından sızdırıldı. Ekran, 18: 9 en-boy oranı, 1440 x 2880 çözünürlük taşıyor ve telefonun ön yüzünde hiçbir fiziksel düğme bulunmuyor. Parmak izi tarayıcı Leica optik içeren çift kamera kurulumu ile birlikte Mate 10 Pro'nun arkasında yer alıyor.

Kirin 970 yongaseti kaputun altında yer alıyor ve bu işlemci özel AI yetenekleri içeriyor. Telefon, 6GB RAM, 64GB veya 128GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor. Arkada bulunan çift kamera, 12MP sensör (f / 1.6'lık bir diyafram ile) ve 20MP'lik bir sensöre sahip. Bu kameraya OIS de dahil. 8MP ön kameraya sahip telefon, 4000mAh'lik bir pile sahip.

Mate 10 serisi Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Lite ve Mate 10 Porsche Edition içeriyor. Huawei, bu serinin popülaritesinin global pazar payında Apple'ın önünde olacağına inanıyor. En yeni verilere göre, Huawei'nin ikinci çeyrekte global satışlarda Apple'ı tepesinde yer almasına karşın, Apple iPhone X'in piyasaya çıkmasına ek olarak, Apple iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın son sürümü, Apple'ın Samsung'un arkasındaki pozisyonu geri almasına yardımcı olabilir.