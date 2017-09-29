Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro çıkış tarihi ve fiyat!

Huawei’nin Mate 10 serisi akıllı telefonları 16 Ekim'de resmen tanıtılacak. Mate 10 serisinin standart Mate 10, Mate 10 Lite ve Mate 10 Pro modellerini içerdiğini düşünüyoruz.

Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro modellerinin fiyatlamasına ilişkin bilgiler sızdırıldı. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip Mate 10 modelinin fiyatı 4,299 Yuan olacak. 6 GB RAM içeren 128 GB ve 256 GB depolama modellerinin sırasıyla 4.899 Yuan ve 5.599 Yuan fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Huawei Mate 10 Pro fiyatlandırmasına gelince, 6 GB RAM ile 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama çeşitleri sırasıyla 5,499 Yuan, 6,199 Yuan ve 6,899 Yuan fiyatla olacağı düşünülüyor. Söylentilere göre, 8GB RAM ve 256 GB ile yeni bir modeli de olacak. Bu modelin7,499 Yuan ile fiyatlandırıldığı söylentileri var. Bu modelin Huawei Mate 10 Porsche Design edition olarak çıkması bekleniyor.

Her iki akıllı telefon da Kirin 970 yongasetinden gücünü olacak. Bu telefonlar bir çift f/1.6 diyaframa ssahip Leica markalı arka kameralar ile geliyor. Kısa süre önce duyurulan Maimang 6 akıllı telefonun dünya çapında Mate 10 Lite olarak satışa ssunulacağı söyleniyor.

Sonraki sayfalarda resmi tanıtım videosundan daha önce sızdırılan görselleri inceleyebilirsiniz.