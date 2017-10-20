Huawei Mate 10'un AnTuTu Puanı iPhone 8'i geçti mi?

Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro, AI'yi özel olarak ele almak için Nöral İşleme Ünitesi ile etkinleştirilen Kirin 970 yongaseti ile güçlendirilmiştir. Her iki akıllı telefon AnTuTu üzerinde etkileyici puanlar aldı.

Birinci resim, model numarası BLA-L29 olan bir akıllı telefon, 173,757 puan aldı. Aynı telefon geçen hafta Geekbench'te birkaç kez yer aldı. Cihaz, 6 GB RAM'e sahip olduğu için Mate 10 Pro gibi görünüyor. İkinci resim, AnTuTu üzerinde 176.174 puanı olan ALP-AL00 akıllı telefonu gösteriyor. Bu model numarası, 4 GB RAM'a sahip standart Huawei Mate 10'a ait.

Apple A11 Bionic yonga setiyle desteklenen iPhone 8 Plus ve iPhone 8 Plus, AnTuTu’da 212,728 ve 205,386 puanlar almıştı. OnePlus 5, AnTuTu testlerinde üçüncü sırayı 181.410 puanı ile elinde tutuyor. Nubia Z17, 177.700 puan ile Mate 10'un önünde yer alıyor. OnePlus 5 ve Z17, Snapdragon 835 yonga setiyle destekleniyor.

Kirin 970 ile Mate 10, Snapdragon 835 ile desteklenen HTC U11, Xiaomi Mi 6 ve Sony Xperia XZ Premium'dan daha önde ve Kirin 970'in performansının Qualcomm'un amiral gemisi yongasetiyle aynı seviyede olduğu söylenebilir.