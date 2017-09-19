Huawei Mate 10'un en net hali!

Huawei Mate 10, 16 Ekim'de resmen tanıtılacak ama tanıtımdan önce popüler sızıntı kaynağı Evan Blass (@evleaks) tarafından sızdırıldı.

Mate 10 şirketin en büyük telefonudur ve Samsung'un Note serisi telefonlarına (ancak kalemi olmadan) biraz benziyor. Ayrıca şirketin ilk 'ön çerçevesiz' tasarıma sahip akıllı telefonu olarak gelmesi bekleniyor. Yan çerçeve küçük olsa da, Mate 10'un ekran-gövde oranı kesinlikle çok yüksek.

Mate 10'un, şirketin kendi üretimi olan yeni Kirin 970 sistem çipi ile birlikte gelmesi bekleniyor ve daha hızlı bir çift kamera desteği de olacak. Bu işlemci ayrıca, Huawei'nin yapay zeka (AI) teknolojisine adım atmasına izin verecek.

Telefonun Huawei'nin özel EMUI arayüzü ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çalıştığı söyleniyor ve bu da şirketin ilk Oreo tabanlı telefonunu oluşturuyor.

Diğer özellikler arasında 5.9 inç ekran, 3.5 mm kulaklık girişi, USB-C bağlantı noktası, 6GB RAM ve 64GB dahili depolama yer alıyor. Biraz yüksek özelliklere sahip bir Mate 10 Pro sürümünün de sırada olduğu iddia ediliyor.