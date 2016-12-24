Huawei Mate 9 Türkiye satışı başladı!

Uzun bir süredir beklenen Huawei Mate 9, Türkiye’de satılmaya başladı. Huawei Mate 9 geliştirilmiş süper şarj teknolojisi ile yeni ve mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Peki, Huawei Mate 9 fiyatı ne kadar ve Mate 9 özellikleri ile bizlere neler sunuyor?

Huawei Mate 9 özellikleri

- Kirin 960 yonga seti

- 5.9 inç büyüklüğünde Full HD Ekran

- 4 GB RAM

- 4.000 mAh batarya

- Android 7.0 Nougat işletim sistemi

- İki tıkta telefonun tüm özelliklerinin önemli bir kısmına ulaşmaya olanak sağlayan sezgisel bir kullanıcı arayüzü olan EMUI 5.0

- 20 dakikalık şarjla tüm gün kullanıma imkan veren süper şarj teknolojisi

- Hibrit zoom, 20MP + 12 MP RGP sensörü ve megapiksel monokrom sensör özellikleri olan ikinci kuşak iki lensli Leica kamera

- 8 MP ön kamera

- 156.9 x 78.9 x 7.9 mm boyularında ve 140 gram ağırlığında tasarım

Güvenli ve daha hızlı şarj olan pil ile dikkat çekiyor. Huawei Mate 9, tamamen yeni Süperşarj teknolojisi ile 4.000 mAh yüksek yoğunluklu pili birleştirdi. Huawei, gelişmiş güç tasarrufu teknolojisi ile 2 günden fazla kesintisiz kullanım olanağı veren bir pil ömrü artışı sağlıyor.

Huawei Mate 9 fiyatı

Huawei Mate 9 Türkiye fiyat 2.999 TL olarak belirlendi. Önümüzdeki günlerden itibaren mağazalardan Huawei Mate 9'u satın alabilirsiniz.