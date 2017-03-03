Huawei, 5G için LTE Gelişimine Üstün Katkı ödülü aldı

Huawei, Mobil Dünya Kongresi’ 2017'de ‘’5G için LTE Gelişimine Üstün Katkı’’ ödülü aldı. Bu yıl, GSMA'nın 5. nesil mobil ağlara (5G) ödül verdiği ilk yıl özelliğini taşıyor ve böyle bir onura layık görülmek, Huawei’nin, teknolojinin gelişimine verdiği katkıyı sergileyebilmesine destek oluyor.

2016 yılında dünya çapında 58 ticari 4.5G şebekesi kuruldu ve 2017’de bu sayının 120’ye ulaşması bekleniyor. Ağların geliştirilmesi, ağ mimarisinin geliştirilmesiyle başlamalıdır. Huawei, 2016 yılında Bulut Mimarisini Radyo Erişim Ağı'na (RAN) uygulayan, çoklu radyo erişim teknolojileri, (RAT) frekans bantları ve katmanlarını entegre eden 4.5G ve 5G odaklı bir mimari oluşturabilen bir teknoloji olan CloudRAN Çözümü ‘nü devreye soktu. Bu aynı zamanda operatörlere tek bir ağ üzerinde farklı hizmet olanağı veren yeni bir hizmet modelini uygulayabildikleri E2E ağ dilimlemesinin de temelini oluşturuyor. 4.5G ve 5G birleşiminin dayanağı olan CloudRAN, ağ işbirliği verimliliğinin artırılması ve operatörlerin işletme başarısı elde etmelerine yardımcı olmaktadır.

Huawei, gelecekte beklenen MBB şebeke trafiğinin hızlanarak artması olgusunu gögüsleyebilmek için yenilikçi teknik yatırımlara devam edilmesi yönündeki kararlı tutumunu sürdürmektedir. Huawei ve dünyanın önde gelen diğer operatörleri, geniş ölçekli 5G NR saha testleri ve 5G yüksek ve alçak frekans hibrid saha testleri uygulamalarında elele verdiler.

Sonuçlar, sürekli kapsama alanı ve süper yüksek kapasitenin aynı anda karşılanabileceğini ve tek kullanıcının maksimum 25Gbps hızına ulaşılabileceğini gösterdi.

Bununla beraber, Huawei ve Deutsche Telekom, milimetrik dalga yüksek frekans test işlemini gerçekleştirerek sektörde bir ilk olan 70Gbps’lik bir hıza ulaştılar.

Huawei'nin CloudAIR çözümü, hava arayüzü kaynağının kullanımını artırabilir, 5G NR'nin hızlı bir şekilde kurulumunu gerçekleştirebilir ve böylece mevcut RAT'lerle uzun süreli birlikte varolma konusundaki problemi çözebilir.

Öte yandan 4G ağlar üzerine 5G teknolojisinin uyarlanması çalışmaları devam etmekte. Huawei ve operatörler, 4G canlı şebekelere Massive MİMO’nun yerleştirilmesinde ön aldılar ve iyi bir kullanıcı deneyimi elde etmenin yansıra şebeke kabiliyetinin büyük oranda artmasını sağladılar.Huawei, dikey endüstri ortaklarıyla birlikte, endüstride yeni bir iş modeli oluşturmak için birçok NB-IoT (Dar bant- nesnelerin interneti) ticari kullanım örneğinin kuluçka dönemini başarıyla tamamladı.

Ayrıca, Huawei, operatörler, teknoloji sağlayıcıları ve dikey endüstri ortaklarını bir araya getirerek gelecekteki mobil uygulamalar için kullanım gereksinimlerini keşfedecek ve iş dünyasında ve teknolojide inovasyon sağlayacak yeni bir araştırma platformu olan X Labs'ın kuruluşunu 2016 yılında kamuoyuna açıkladı.

Huawei’nin yüksek kaliteli kapsama, çok geniş kapasite ve esnek ağ mimarisi sağlayan ‘’5G için 4.5G’nin evrimi’’ çözümü, operatörlere 5G yolculuğunu sürdürmeleri ve 5G’yi gerçeğe dönüştürmeleri yolunda yardımcı oluyor.