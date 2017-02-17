Huawei P10 ilk kez canlı görüntülendi

Dün Huawei P10'a FCC tarafından onay verildi ve federal komisyona sunulan belgeler arasında telefonun fotoğrafları da yer aldı.

Her ne kadar görüntüler yüksek kalitede olmasa da, telefonun ilk gerçek fotoğrafları ve bize her açıdan görüntülerin yanı sıra iç donanımının bir kısmına da bir bakış sunuyor. Görüntüler, son bir ay içinde sızdırılan P10'un tasarımını doğruluyor.

Şimdiye kadar söylentiler, P10'un 5.5 inç ekranlı bir cihaz olarak geleceği yönündeydi. Bununla birlikte, son zamanlarda sızdırılan görüntüler ve fabrika CAD planları sayesinde, P10’un temel modelinin aslında önceki 5.2 inçlik P9 modeli ile aynı ekran ölçülerine sahip olacağı orta çıktı.

Huawei P10'un FCC'ye gönderdiği fotoğraflar, telefonun temel sürümünün boyutları, ekran boyutu ve ekran-gövde oranı bakımından P9 ile hemen hemen aynı kaldığını doğruladı.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Huawei P10'un canlı görüntülerini inceleyebilirsiniz.