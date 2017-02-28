Huawei P10'un duvar kağıtları yayınlandı

Huawei'nin MWC 2017 etkinliğinde tanıttığı Huawei P10 modelinde kullanılan duvar kağıtları yayınlandı. Bu duvar kağıtları ile telefonunuzu renklendirebilirsiniz.

28/02/2017 10:00

Son yılların yükselen yıldızı Huawei, MWC 2017 etkinliğinde Huawei P10 modeli ile sahne almıştı. Leica ile işbirliğini bu sefer Huawei P10 ile bir üst seviyeye taşıyan Çinli dev, telefonlarında işlemci olarak tercihini kendi üretmiş olduğu Kirin 960'dan yana kullandı.

Huawei P10 özellikleri

5.1 inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip olan Huawei P10, bu ekranını çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile koruyor. Kirin 960 yonga seti ve 4 GB RAM'in eşlik ettiği telefonda, 12 Megapiksel + 20 Megapiksel çözünürlüğünde çift arka kamera kurulumu ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

3.200 mAh kapasiteli pile sahip olan Huawei P10'un bugün ise cihazda ön yüklü olarak gelen yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları yayınlandı. Bu duvar kağıtları ile telefonunuzu renklendirebilirsiniz.

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    Yazar: Ender Öztürk

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