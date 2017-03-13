Huawei P10, kamerası ile iPhone 7'yi solladı!

Mobil cihazların kameralarını test eden ve genel geçer bir standart belirleyen DxOMark'ın adını sık sık duymaya başladık. Google'ın Google Pixel telefonu ile DxOMark testinden 89 puan alarak zirveye oturmasının ardından, DxOMark'ta tüm dengeler değişmişti.

Huawei de P10 modeli ile DxOMark standartlarına uygun bir kamera için Leica ile olan işbirliğini güçlendirmişti. Huawei, nihayet ektiği meyveleri toplamaya başladı.

Huawei P10, DxOMark testinden tam 87 puan alarak en iyi kamera listesinin 3. sırasındaki yerini aldı. 87 puan alan telefonların arasında Moto Z Force Droid, Samsung Galaxy S6 Edge Plus, Sony Xperia XZ ve Sony Xperia Z5'in de yer aldığını hatırlatalım.

iPhone 7 ise bu testten 86 puan almış ve listenin 4. sırasında yer almıştı. 1 puan fark ile iPhone 7'nin önüne geçen Huawei P10'un fiyatına göre büyük bir başarı elde ettiğini söyleyebiliriz.

Huawei P10'un DxOMark puanlarına detaylı olarak bakacak olursak telefon; pozlama ve kontrast bölümünden 87 puan, renk bölümünden 84 puan, otomatik odaklama bölümünden 92 puan, doku bölümünden 92 puan, Noise (kumlama) bölümünden 87 puan, yapay doku bölümünden 86 ve flash bölümünden 85 puan almayı başarıyor.

Huawei P10'un DxOMark testine tabii tutulurken çektiği fotoğrafları ilerleyen sayfalardan görüntüleyebilirsiniz.