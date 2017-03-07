Huawei P10 Lite özellikleri hakkında her şey!

MWC 17 etkinliğinde Huawei P10 ve P10 Plus modellerini görücüye çıkaran Huawei, önümüzdeki günlerde Huawei P10 Lite modelini duyuracak. Peki, Huawei P10 Lite özellikleri nasıl olacak?

Huawei P10 Lite özellikleri

Huawei P10 Lite; 5.2 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüğünde ekran ile geliyor. Huawei P10 Lite, 2.1 GHz hızında çalışan 16nm üretim süreci ile üretilen Huawei'nin işlemcisi HiSilicon Kirin 655'ten gücünü alacak. Cihazın RAM bölümünde ise 3 GB RAM'e yer verilecek.

Huawei P10 Lite modelinde 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 değerinde BSI kamera yer alacak. Telefonun ön yüzeyinde ise f/2.0 değerinde 8 Megapiksellik bir kamera bulunacak.

16 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda microSD girişi de yer alacak. Bu sayede hafıza arttırımı yapabiliyorsunuz.

Android 7.0 Nougat sürümü ile gelecek Huawei P10 Lite, arabirim olarak Huawei EMUI 5.0 sürümünü kullanacak. Huawei P10 Lite modelinde parmak izi okuyucu ve Wi-Fi 802.11 ac bağlantısı yer alacak. 3.100 mAh'lık bir batarya ile gelecek cihaz, siyah, beyaz ve altın renk seçeneklerine sahip olacak.

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