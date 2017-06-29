Mobil Dünya Kongresi 2017’de gün yüzüne çıkan Huawei’nin yeni amiral gemisi P10’un ‘lite’ versiyonu Huawei P10 Lite Türkiye'de satışa sunuldu. P10 ailesinin üçüncü ve son üyesi olan Huawei P10 Lite, göz alıcı cam tasarımının yanı sıra, güçlü performansı ve hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor.

4GB RAM, sekiz çekirdekli çipset, parmak izi tarayıcısı, 8 MegaPiksel ön kamera ve P10'un ekranından daha büyük olan 5.2 inç'lik 1080p ekrana sahip cihaz, metal ve camı bir araya getiren üst seviye malzemelerden oluşan tasarımıyla dikkat çekiyor.

Kullanıcının parmak hassasiyetini ayıran yeni "Knuckle Sense Technology"e sahip olan cihaz, EMUI 5.1 arayüzüyle geliyor. Huawei P10 Lite 1.949 TL’den n11.com’da satışa sunuluyor.